جوهر نبيل: وزارة الرياضة ستقدم الدعم الكامل لإسلام عيسى

قدم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الدعم لإسلام عيسى لاعب المنتخب الوطني.

إسلام عيسى النادي : سيراميكا كليوباترا مصر

وأصيب إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال مواجهة مصر الودية أمام إسبانيا.

وكشفت وزارة الرياضة في بيان لها "حرص الوزير جوهر نبيل على متابعة الحالة الصحية للاعب المنتخب الوطني إسلام عيسى، وذلك عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته في المباراة الودية مع نظيره الإسباني"

وأكمل "اطمأن الوزير على حالة اللاعب للاطلاع على تفاصيل الإصابة وبرنامج العلاج والتأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية."

وأضاف البيان "وجه وزير الشباب والرياضة بتقديم كامل الدعم للاعب حتى يتماثل للشفاء ويعود إلى الملاعب في أقرب وقت، مشددًا على حرص الوزارة على متابعة جميع عناصر المنتخبات الوطنية وتوفير الرعاية اللازمة لهم."

وأتم "أعرب الوزير عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب وعودته سريعًا للمشاركة مع المنتخب الوطني واستكمال مسيرته الرياضية بنجاح."

ولعب جناح المنتخب 58 دقيقة أمام السعودية، ونجح في إحراز الهدف الأول.

كما شارك 68 دقيقة أمام إسبانيا قبل خروجه للإصابة.

وبذلك تأكد غياب إسلام عيسى عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.