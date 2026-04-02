"ملعب واحد يستوفي الشروط".. يويفا يهدد بسحب استضافة يورو 2032 من إيطاليا

هدد أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الإيطالي بسحب استضافة يورو 2032 بسبب سوء البنية التحتية.

وقال تشيفرين في تصريحات لـ لاجازيتا: "إذا لم تتطور البنية التحتية بما يتوافق مع التوقعات، قد يسحب من إيطاليا حق استضافة بطولة يورو 2032، وآمل أن تكون البنية التحتية جاهزة، وإلا فلن تقام البطولة في إيطاليا".

وواصل "ربما يجب على السياسيين الإيطاليين أن يسألوا أنفسهم لماذا تمتلك إيطاليا واحدة من أسوأ البنى التحتية لكرة القدم في أوروبا، ويجب على إيطاليا بحلول أكتوبر تسمية خمس ملاعب لاستضافة مباريات البطولة".

وأردف "ملعب يوفنتوس في تورينو هو الوحيد الذي يستوفي جميع المتطلبات حاليا، وملاعب جديدة أو مجددة يمكن اقتراحها فقط إذا بدأت الأعمال بحلول مارس 2027".

وأتم "إنتر وميلان يأملان في بناء ملعب جديد بسعة 71,500 مقعد في موقع سان سيرو بحلول 2031".

وتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.