"ملعب واحد يستوفي الشروط".. يويفا يهدد بسحب استضافة يورو 2032 من إيطاليا

الخميس، 02 أبريل 2026 - 20:11

كتب : FilGoal

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

هدد أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الإيطالي بسحب استضافة يورو 2032 بسبب سوء البنية التحتية.

وقال تشيفرين في تصريحات لـ لاجازيتا: "إذا لم تتطور البنية التحتية بما يتوافق مع التوقعات، قد يسحب من إيطاليا حق استضافة بطولة يورو 2032، وآمل أن تكون البنية التحتية جاهزة، وإلا فلن تقام البطولة في إيطاليا".

وواصل "ربما يجب على السياسيين الإيطاليين أن يسألوا أنفسهم لماذا تمتلك إيطاليا واحدة من أسوأ البنى التحتية لكرة القدم في أوروبا، ويجب على إيطاليا بحلول أكتوبر تسمية خمس ملاعب لاستضافة مباريات البطولة".

أخبار متعلقة:
تشيفرين يتهكم على ريال مدريد وبرشلونة.. ويشدد:كرة القدم ليست للبيع تشيفرين يتخلى عن رئاسة يويفا في 2027 تشيفرين على رأس يويفا حتى 2027 تشيفرين: يجب أن تتذكر الأندية الكبيرة من أين أتت.. ويحاول بعض الأنانيين القضاء على اللعبة الجميلة

وأردف "ملعب يوفنتوس في تورينو هو الوحيد الذي يستوفي جميع المتطلبات حاليا، وملاعب جديدة أو مجددة يمكن اقتراحها فقط إذا بدأت الأعمال بحلول مارس 2027".

وأتم "إنتر وميلان يأملان في بناء ملعب جديد بسعة 71,500 مقعد في موقع سان سيرو بحلول 2031".

وتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.

نرشح لكم
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
