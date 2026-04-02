موعد عودة ثلاثي الزمالك الدولي لتدريبات الفريق

حدد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك موعد عودة اللاعبين الدوليين لتدريبات الفريق بعد عودتهم من معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026.

واستقر معتمد جمال على مشاركة كل من أحمد فتوح، وناصر منسي، وحسام عبد المجيد في تدريبات الفريق غدا الجمعة.

وشارك فتوح أساسيا في مباراة السعودية وإسبانيا الوديتين، فيما شارك حسام عبد المجيد كبديل في المباراتين.

ولم يشارك ناصر منسي في أي من المباراتين.

وفاز المنتخب المصري على نظيره السعودية برباعية نظيفة، قبل ان يتعادل مع إسبانيا سلبيا دون أهداف.

وخاض مهدي سليمان تدريبات الحراس تحت قيادة فيتور مانويل مدرب الحراس رفقة الثلاثي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة متساويا مع بيراميدز في نفس عدد النقاط لكن يتصدر بفارق الأهداف.