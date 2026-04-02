مبومو: برونو القائد دعمني في اللحظات الصعبة.. وهذا اللاعب أثر في مسيرتي

كشف برايان مبومو جناح مانشستر يونايتد عن أبرز من ساعدوه في مرحلة التأقلم مع الشياطين الحمر عند انضمامه.

وقال برايان في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: "عندما وصلت مانشستر يونايتد، كنت أتحدث مع ليني يورو وأماد ديالو لأنهم يتحدثون لغتي، فكان الأمر أسهل، ماتيوس كونيا ساعدني أيضا بالفرنسية، ثم هناك جوشوا زيركزي الذي دعمني منذ البداية."

وأضاف "برونو فيرنانديز القائد كان دائما يتحدث معي حتى في اللحظات الصعبة".

وخصص برايان جزء من حديثه عن إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق، قائلاً: "كنت أشاهد أبرز لحظاته كلما استطعت، إنه رائع جدا، ومذهل، طريقة مراوغته للدفاع، تسديداته، تمريراته، وكيف كان يراوغ أو ينطلق نحو اللاعبين كانت مذهلة".

واختار مبومو اللاعب الذي أثر في مسيرته: "هذا اللاعب هو صامويل إيتو، لاعب استثنائي، مهاري في المراوغة، حاسم في التسديد، كان يمتلك كل ما يحتاجه المهاجم المراوغة، والتسديد، حتى التمرير، لاعب مكتمل حقا".

وانضم برايان مبومو إلى مانشستر يونايتد صيف 2025 قادما من برينتفورد الإنجليزي.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 27 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 3 آخرين.