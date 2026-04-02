دي زيربي: توتنام هو أكبر تحدي في مسيرتي

شدد روبيرتو دي زيربي مدرب توتنام على أن تدريبه لـ سبيرز هو أكبر تحدي يواجهه في مسيرته التدريبية.

وتولى روبيرتو دي زيربي تدريب توتنام خلفا لـ إيجور تودور المقال من تدريب توتنام بسبب سوء النتائج.

وقال دي زيبري عبر قناة توتنام: "كرة القدم هي حياتي، وهي شغفي، سواء في البيت أو أثناء التدريب، كرة القدم لا تتغير، بالنسبة لي، توتنام هو أكبر تحدٍ في مسيرتي وأنا جاهز للعمل بشغفي ورؤيتي ومعرفتي".

وواصل "أنا سعيد جدا وفخور بتواجدي هنا، أعتبر توتنام من أهم الأندية في العالم، لدي مسؤولية كبيرة، لكنها تحد كبير بالنسبة لي، وأنا متحمس للعمل مع اللاعبين والفوز بالمباريات، وتابعت العديد من المباريات وأعرف اللاعبين جيدا، أعلم أن الوضع صعب لتوتنام، لكننا نملك الصفات الصحيحة لتجاوز هذه المرحلة".

وأردف "علينا التركيز فقط على مباراة سندرلاند، سنعمل مباراة بمباراة، وسنهيئ اللاعبين للفوز والتركيز على كل مباراة، ومساندة الجماهير مهمة جدا في هذه المرحلة، علينا أن نكون معا، والجماهير يجب أن تدعم اللاعبين، واللاعبون يجب أن يظهروا العقلية الصحيحة لتعويض رضا الجماهير على أرض الملعب".

وأتم "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن فلسفتي في كرة القدم، هدفنا الفوز بالمباريات، أحب الاستحواذ وخلق الفرص، لكن في الوقت نفسه الدفاع مع 11 لاعبا عند فقدان الكرة، علينا استغلال مواهب اللاعبين وإظهار قدراتهم على أرض الملعب".

وأشار بيان توتنام إلى انتظار المدرب الإيطالي للحصول على تصريح العمل.

ويعاني توتنام من أسوأ نتائج له منذ 91 عاما، بعدما فشل في الفوز 13 مباراة على التوالي.

ويحتل توتنام المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام وست هام صاحب المركز الـ18 أول مراكز الهبوط.