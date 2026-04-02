الرياضية: لكثرة إصاباته وعدم قناعة بمستواه.. كوكا يتجه إلى الرحيل عن الاتفاق السعودي

الخميس، 02 أبريل 2026 - 18:43

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - الاتفاق

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تضاؤل فرص أحمد حسن كوكا مهاجم الاتفاق السعودي، في البقاء مع الفريق.

وانضم كوكا إلى صفوف الاتفاق في صيف 2025 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي لوهافر الفرنسي.

وذكرت صحيفة الرياضية: "فرص تجديد عقد أحمد حسن كوكا مع الاتفاق ليست كبيرة، لعدم قناعة الجهاز الفني بمستواه إضافة إلى كثرة إصاباته."

كما أضافت الصحيفة "جيني فينالدوم هو الخيار الوحيد المطروح حاليا للتجديد من بين الأجانب الذين تنتهي عقودهم في ختام الموسم الجاري."

اللاعب صاحب الـ33 عاما، شارك هذا الموسم في 11 مباراة بالدوري سجل خلالهم هدفا وحيدا، بالإضافة إلى مباراة بكأس الملك وسجل خلالها هدفا واحدًا أيضا.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل كوكا منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.

وخاض كوكا 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان كوكا رفقة ريو أفي البرتغالي في النصف الأول من الموسم السابق ولعب 11 مباراة وسجل هدفين.

