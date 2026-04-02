منتخب الناشئين إلى كأس الأمم الإفريقية

الخميس، 02 أبريل 2026 - 18:14

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين 2009

تأهل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام، والمؤهلة إلى كأس العالم للناشئين في قطر.

وحقق المنتخب المصري الفوز أمام ليبيا في الجولة الرابعة بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يتعادل منتخبي تونس والجزائر بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة:
وضمن المنتخب المصري تواجده ضمن الثلاثة الأوائل، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، خلف المغرب المتصدر بـ 9 نقاط.

أما المنتخب الجزائري فرفع رصيده إلى 4 نقاط، نفس رصيد تونس، ولكن الخضر يتفوقون بفارق الأهداف.

ويتذيل منتخب ليبيا الترتيب بدون نقاط بعد خسارة مبارياته الثلاث.

وتخوض منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر، بالإضافة ليبيا منظم البطولة، تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين هذا العام.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى كأس الأمم.

ويلتقي في الجولة الأخيرة منتخب مصر أمام الجزائر، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الليبي.

وضمن منتخبا المغرب ومصر التأهل لكأس الامم، فيما تنتظر الجزائر البطاقة الثالثة.

الخضر يسعون للفوز أو التعادل أمام مصر من أجل التأهل، أو الخسارة بفارق أقل من 4 أهداف لضمان التفوق على تونس، والتأهل صحبة المغرب ومصر.

منتخب الناشئين كأس الأمم للناشئين
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
