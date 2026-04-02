بمشاركة مهدي سليمان.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري

خاض لاعبو الزمالك بقيادة معتمد جمال مدرب الفريق، فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وشارك اللاعبون فقرة تدريبات فنية تحت قيادة معتمد جمال، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

وانتظم مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك في التدريبات الجماعية، ويأتي ذلك بعد عودة الحارس من صفوف منتخب مصر، عقب خوض وديتي السعودية وإسبانيا في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

وخاض مهدي سليمان تدريبات الحراس تحت قيادة فيتور مانويل مدرب الحراس رفقة الثلاثي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة حسم الدوري المصري.