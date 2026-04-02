"كانت مثل الدموع".. بوفون يودع منصبه مع منتخب إيطاليا برسالة مؤثرة

شدد جانلويجي بوفون مساعد المدرب في منتخب إيطاليا على أن تقديم استقالته من مهمته مع منتخب إيطاليا جاء دون تردد بسبب الفشل في التأهل لكأس العالم 2026.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكتب بوفون على حسابه الرسمي في منصة إكس:

تقديم استقالتي بعد دقيقة واحدة من نهاية المباراة ضد البوسنة كان تصرفا ملحا نابعا من أعماقي، كان عفويا مثل الدموع وذلك الألم في القلب الذي أعلم أنني أشاركه معكم جميعا.

طلب مني التمهل لإتاحة الفرصة للجميع لإجراء التأملات اللازمة.

والآن، بعدما قرر الرئيس جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم التراجع خطوة إلى الوراء، أشعر بالحرية للقيام بما أراه واجبا من منطلق المسؤولية، فبالرغم من قناعتي الصادقة بأننا بنينا الكثير من حيث الروح والعمل الجماعي مع جاتوزو وجميع أفراد الطاقم، وخلال الوقت القليل جدا الذي كان متاحا للمنتخب، كان الهدف الأساسي هو إعادة إيطاليا إلى كأس العالم.

لكننا لم ننجح في ذلك.

ومن الصواب أن أترك لمن سيأتي بعدي الحرية في اختيار الشخص الذي يراه الأنسب لتولي منصبي.

تمثيل المنتخب الوطني هو بالنسبة لي شرف وشغف يلازماني منذ أن كنت طفلا.

لقد حاولت أداء مهمتي بكل طاقتي، والنظر إلى جميع القطاعات لأكون حلقة وصل للحوار والتكامل بين مختلف الفئات السنية، ساعيا مع المسؤولين إلى بناء مشروع يبدأ من الناشئين ويصل إلى منتخب تحت 21 عاما.

وذلك كله بهدف إعادة التفكير في الطريقة التي يتم بها إعداد مواهب المنتخب الأول في المستقبل.

لقد طلبت ونجحت في إدخال عدد قليل من الشخصيات المهمة ذات الخبرة الكبيرة، والتي، إلى جانب الكفاءات الموجودة بالفعل، تساهم الآن في إحداث هذه التغييرات الضرورية برؤية متوسطة وطويلة المدى.

وذلك لأنني أؤمن بسياسة الجدارة وتخصص الأدوار.

وسيكون على من يعنيهم الأمر تقييم مدى صواب هذه الاختيارات.

أحمل كل شيء في قلبي، ممتنا لهذا الامتياز وللدروس التي منحتني إياها هذه التجربة المكثفة، حتى في نهايتها المؤلمة.

عاشت إيطاليا دائما.

وتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.