بمشاركة 30 حكما .. معسكر للحكام الواعدين تحت إشراف رويز

ينظم الاتحاد المصري لكرة القدم معسكرا للحكام الواعدين بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويقام المعسكر خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري.

ويشهد المعسكر مشاركة 30 حكما تحت 30 عامًا، ضمن خطة تطوير منظومة التحكيم.

ويشمل المعسكر محاضرات نظرية في قانون كرة القدم، إلى جانب تدريبات عملية لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام.

ويأتي تنظيم هذا المعسكر تحت إشراف أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ويسعى اتحاد الكرة إلى إعداد جيل جديد من الحكام القادرين على إدارة المباريات بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.