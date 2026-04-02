سكاي: ثلاثي إيطالي مرشح لخلافة جاتوزو في تدريب منتخب إيطاليا

دخل ثلاثة مدربين إيطاليين دائرة المرشحين لخلافة جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم.

وودع منتخب إيطاليا التصفيات بعد الخسارة أمام البوسنة بركلات الترجيح، ليغيب عن البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن دخول الثلاثي ماسيميليانو أليجري وأنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني دائرة المرشحين لخلافة جاوتوزو.

وأشار التقرير إلى أن أليجري المدير الفني لميلان يعتبر المدرب الحلم لمشجعي منتخب إيطاليا.

كما أوضح التقرير أن مانشيني مدرب السد الحالي والمرتبط بتعاقد حتى صيف 2027 سيكون سعيدا حال عاد مجددا لتولي قيادة إيطاليا الفنية.

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.