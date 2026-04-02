انتهت في شمال إفريقيا للناشئين - مصر (2)-(1) ليبيا.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر أمام ليبيا في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 عاما.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي مستضيف البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين.

نهاية المباراة

ق80 عادل علاء لاعب منتخب مصر يبعد فرصة خطيرة للغاية للمنتخب الليبي

ق74 تسديدة صاروخية من يوسف عثمان جناح منتخب مصر وتصدي رائع من حارس منتخب ليبيا

ق67 محمد جمال يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر من ركلة جزاء

ق60 تصدي رائع من حارس منتخب مصر بعد تسديدة قوية عن طريق محمد قبلان

ق52 هدف غير محتسب لمنتخب مصر بداعي التسلل على زياد سعودي

ق45 هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك منتخب ليبيا سجله أحمد صفوت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 هدف التقدم لمنتخب ليبيا بعد تسديدة أرضية زاحفة عن طيرق محمد قبلان.

ق13 تصدي رائع من محمد منصور حارس منتخب ليبيا لتسديدة عمر فودة القوية

ق3 تسديدة صاروخية من دانيال تمر بجوار مرمى منتخب ليبيا في محاولة مصرية خطيرة.

انطلاق المباراة

