بعد غياب 4 أشهر.. إيزاك يظهر في تدريبات ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي
الخميس، 02 أبريل 2026 - 13:27
كتب : FilGoal
ظهر ألكسندر إيزاك في تدريبات ليفربول بعد فترة غياب عقب الإصابة التي تعرض لها.
ألكسندر إيزاك
النادي : ليفربول
وتعرض إيزاك لإصابة قوية في مباراة توتنام أجرى على أثرها عملية جراحية في ديسمبر الماضي.
ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صورا من تدريبات اليوم الخميس عقب عودة اللاعبين من التوقف الدولي.
وشهدت التدريبات تواجد إيزاك الذي بدأ مرحلة التعافي من الإصابة.
وسبق وأن أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول عن تواجد إيزاك أمام باريس سان جيرمان لكن دون علم بموقفه من المشاركة.
ويلعب ليفربول ضد باريس سان جيرمان يوم 8 أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
فيما تقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته.
ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
نرشح لكم
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول قرعة كأس الرابطة الإنجليزية.. مانشستر سيتي في مواجهة ساوثامبتون وتشيلسي مع ليدز ثنائي الدوري الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد تقرير: برونو يطالب إدارة يونايتد بضم مواطنه تقرير: لايبزج يحاول تحصين "بديل صلاح المحتمل" في ليفربول
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري