بعد غياب 4 أشهر.. إيزاك يظهر في تدريبات ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

الخميس، 02 أبريل 2026 - 13:27

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك - ليفربول

ظهر ألكسندر إيزاك في تدريبات ليفربول بعد فترة غياب عقب الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض إيزاك لإصابة قوية في مباراة توتنام أجرى على أثرها عملية جراحية في ديسمبر الماضي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول صورا من تدريبات اليوم الخميس عقب عودة اللاعبين من التوقف الدولي.

وشهدت التدريبات تواجد إيزاك الذي بدأ مرحلة التعافي من الإصابة.

وسبق وأن أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول عن تواجد إيزاك أمام باريس سان جيرمان لكن دون علم بموقفه من المشاركة.

ويلعب ليفربول ضد باريس سان جيرمان يوم 8 أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيما تقام مباراة الإياب يوم 14 من الشهر ذاته.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

