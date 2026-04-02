الهلال يفقد موهبة فرنسا في مواجهة التعاون المرتقبة

الخميس، 02 أبريل 2026 - 12:34

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

يفقد الهلال خدمات الفرنسي سيمون بوابري خلال مواجهة التعاون المرتقبة بالدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الهلال أمام التعاون يوم السبت المقبل ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

وأعلن الهلال حاجة بوابري للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع لـ 10 أيام.

وأوضح الهلال أن بوابري تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما أمام لوكسمبورج.

وبذلك ستكون فرصة بوابري أيضا صعبة في المشاركة أمام الخلود، الأربعاء، لحساب الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

ويسعى الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة للفوز على التعاون ومواصلة مطاردة النصر المتصدر برصيد 67 نقطة.

بوابري لعب 8 مباريات مع الهلال منذ انتقاله لصفوف الفريق قادما من نيوم في الانتقالات الشتوية.

