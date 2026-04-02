الهلال يفقد موهبة فرنسا في مواجهة التعاون المرتقبة
الخميس، 02 أبريل 2026 - 12:34
كتب : FilGoal
يفقد الهلال خدمات الفرنسي سيمون بوابري خلال مواجهة التعاون المرتقبة بالدوري السعودي للمحترفين.
ويلعب الهلال أمام التعاون يوم السبت المقبل ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.
وأعلن الهلال حاجة بوابري للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع لـ 10 أيام.
وأوضح الهلال أن بوابري تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما أمام لوكسمبورج.
وبذلك ستكون فرصة بوابري أيضا صعبة في المشاركة أمام الخلود، الأربعاء، لحساب الجولة الـ28 من الدوري السعودي.
ويسعى الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة للفوز على التعاون ومواصلة مطاردة النصر المتصدر برصيد 67 نقطة.
بوابري لعب 8 مباريات مع الهلال منذ انتقاله لصفوف الفريق قادما من نيوم في الانتقالات الشتوية.
إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد يايسله: الفوز على ضمك بداية مثالية لفترة نهاية الموسم مدرب التعاون: غياب نجوم الهلال أمامنا كان مؤثرا ولكن إنزاجي: كنا نستحق الفوز على التعاون.. قلة التركيز تسببت في التعادل حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز في نيوم الأفراح في النصر.. الهلال يتعادل مع التعاون بهدفين بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري