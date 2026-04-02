كاسيميرو: أتمنى ألا أبكي في يومي الأخير مع مانشستر يونايتد

ثمن البرازيلي كارلوس كاسيميرو تجربته مع مانشستر يونايتد، متعهدا بتشجيع النادي الإنجليزي طوال حياته.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وينتهي تعاقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي ويمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأعلن صاحب الـ 33 عاما رحيله بنهاية الموسم الجاري عن صفوف الشياطين الحمر.

وقال كاسيميرو في تصريحات للصحفيين: "أتمنى ألا أبكي في يومي الأخير مع مانشستر يونايتد".

وأضاف "زوجتي بكت بالفعل قبل أيام عندما طلب مني الجماهير البقاء لموسم إضافي".

وأتم تصريحاته "أريد فقط الاستمتاع بكل هذه اللحظات، وسأظل مشجعا لمانشستر يونايتد طوال حياتي".

وشارك البرازيلي في 30 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 7 أهداف وصنع 2.

وانضم البرازيلي ليونايتد في صيف 2022 وخاض 155 مباراة سجل خلالها 24 هدفا منذ انضمامه قادما من ريال مدريد.

وبدأ كاسيميرو مسيرته بقميص ساو باولو ومنه انضم لريال مدريد ثم انضم لبورتو البرتغالي وبعد تألقه عاد لريال مدريد في 2015 واستمر 8 سنوات بقميص الملكي.

لاعب الوسط المخضرم خاض أيضا 82 مباراة بقميص منتخب البرازيل سجل خلالها 8 أهداف.