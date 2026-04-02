توخيل: معسكر مارس لن يحدد هويتنا في كأس العالم

يثق توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا في قدرات فريقه رغم النتائج المخيبة خلال التوقف الدولي الأخير.

وتعادلت إنجلترا ضد أوروجواي بهدف لكل فريق، وخسرت من اليابان بهدف دون رد ضمن التوقف الدولي لشهر مارس.

وقال توماس توخيل مدرب إنجلترا عبر سكاي سبورتس: "معسكر شهر مارس لن يحدد هويتنا في كأس العالم. لن نتخلى عن حلمنا في إنهاء انتظار التتويج الذي دام لسنوات".

وأضاف "فودين لا يحصل على دقائق لعب كثيرة مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة. اعتقدت أنه سيفاجئنا ويلعب بحيوية وحماس، لكنه يجد صعوبة في إحداث التأثير الكامل".

وأتم تصريحاته "الآن، الأهم هو أن يعاود اللاعبون الاندماج مع أنديتهم، وأن ينهوا الموسم بشكل جيد، ثم نلتقي بهم في المعسكر التحضيري للبطولة ونحضرهم بالشكل الصحيح ونتقدم خطوة خطوة من هناك".

وعانى خط هجوم المنتخب الإنجليزي من غياب هاري كين هداف بايرن ميونيخ خلال مباراتي أوروجواي واليابان بسبب الإصابة.

ويلعب المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة 12 رفقة منتخبات: كرواتيا - غانا - بنما.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.