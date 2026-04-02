توخيل: معسكر مارس لن يحدد هويتنا في كأس العالم

الخميس، 02 أبريل 2026 - 11:55

كتب : FilGoal

هاري كين - توماس توخيل

يثق توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا في قدرات فريقه رغم النتائج المخيبة خلال التوقف الدولي الأخير.

وتعادلت إنجلترا ضد أوروجواي بهدف لكل فريق، وخسرت من اليابان بهدف دون رد ضمن التوقف الدولي لشهر مارس.

وقال توماس توخيل مدرب إنجلترا عبر سكاي سبورتس: "معسكر شهر مارس لن يحدد هويتنا في كأس العالم. لن نتخلى عن حلمنا في إنهاء انتظار التتويج الذي دام لسنوات".

توخيل: اللاعبون بحاجة إلى راحة ولا يمكن مقارنتنا بـ فرنسا.. وهذا موقف ساكا ورايس توخيل يدافع عن بن وايت بعد تعرضه لصافرات استهجان قائمة إنجلترا - عودة بيلينجهام.. و5 أسماء تظهر لأول مرة مع توخيل 10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028

وأضاف "فودين لا يحصل على دقائق لعب كثيرة مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة. اعتقدت أنه سيفاجئنا ويلعب بحيوية وحماس، لكنه يجد صعوبة في إحداث التأثير الكامل".

وأتم تصريحاته "الآن، الأهم هو أن يعاود اللاعبون الاندماج مع أنديتهم، وأن ينهوا الموسم بشكل جيد، ثم نلتقي بهم في المعسكر التحضيري للبطولة ونحضرهم بالشكل الصحيح ونتقدم خطوة خطوة من هناك".

وعانى خط هجوم المنتخب الإنجليزي من غياب هاري كين هداف بايرن ميونيخ خلال مباراتي أوروجواي واليابان بسبب الإصابة.

ويلعب المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة 12 رفقة منتخبات: كرواتيا - غانا - بنما.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

نرشح لكم
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا تقرير: أرسنال يسعى لضم مدافع لايبزج بعد اقترابه من الرحيل تقرير: رغم استمراره لنهاية الموسم.. مستقبل سلوت مهدد في ليفربول الثانية على التوالي.. مصطفى محمد يستمر في الغياب عن نانت في التعادل مع ميتز سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
