كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر حتى النهائي

الخميس، 02 أبريل 2026 - 11:44

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مواعيد مباريات كأس مصر للرجال حتى المباراة النهائية.

وشهد ثمن النهائي تأهل كل من الأهلي والزمالك بينما ودع فريق سبورتنج البطولة.

وتقام منافسات ربع النهائي مساء يوم السبت المقبل.

وتستضيف صالة حسن مصطفى منافسات نصف النهائي ونهائي كأس مصر يومي 9 و10 أبريل.

وتأتي مباريات ربع النهائي يوم السبت 4 أبريل كالآتي:

الأهلي × الزهور

الزمالك × طلائع الجيش

وادي دجلة × الجزيرة

سموحة × بتروجت

وتقام جميع المباريات في تمام السادسة مساء.

وتوج الأهلي بألقاب بطولات دوري المرتبط والسوبر المصري والدوري هذا الموسم.

