كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر حتى النهائي
الخميس، 02 أبريل 2026 - 11:44
كتب : محمد سمير
أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مواعيد مباريات كأس مصر للرجال حتى المباراة النهائية.
وشهد ثمن النهائي تأهل كل من الأهلي والزمالك بينما ودع فريق سبورتنج البطولة.
وتقام منافسات ربع النهائي مساء يوم السبت المقبل.
وتستضيف صالة حسن مصطفى منافسات نصف النهائي ونهائي كأس مصر يومي 9 و10 أبريل.
وتأتي مباريات ربع النهائي يوم السبت 4 أبريل كالآتي:
الأهلي × الزهور
الزمالك × طلائع الجيش
وادي دجلة × الجزيرة
سموحة × بتروجت
وتقام جميع المباريات في تمام السادسة مساء.
وتوج الأهلي بألقاب بطولات دوري المرتبط والسوبر المصري والدوري هذا الموسم.
كرة طائرة – الزمالك يهزم طلائع الجيش واكتمال نصف نهائي كأس مصر كرة طائرة - مريم متولي تواصل التألق بقميص بوستو أرسيتسيو كرة طائرة – تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات في الأهلي كرة طائرة – الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على الزهور ميدو مصيلحي: الاستقرار سبب نجاح طائرة بتروجت مصدر من الزمالك لـ في الجول: اعتذار فريق الطائرة للسيدات عن عدم المشاركة قاريا.. وموقف الرجال كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك وخروج سبورتنج من ثمن نهائي كأس مصر للرجال مصدر من الزمالك لـ في الجول: سيتم حسم مصير فرق الصالات قاريا.. ومقترح يتم دراسته
رسالة شكر من إسلام عيسى 5 ساعة | الدوري المصري