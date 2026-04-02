مدرب المغرب: تراجع الأداء أمام باراجواي طبيعي

وصف محمد وهبي مدرب منتخب المغرب أن تراجع أداء فريقه خلال مواجهة باراجواي بالطبيعي.

وفاز المغرب على باراجواي 2-1 وديا تحضيرا لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وقال وهبي في تصريحات للصحفيين: "استفدنا كثيرا من تجربة الباراجواي لأنها كانت صلبة على المستوى البدني. المنافس وضعنا في صورة جيدة على مستوى الإلتحامات".

وأضاف "في شوط المباراة الأول لم نجد راحتنا في تطبيق أسلوبنا الهجومي، ولكن في الشوط الثاني، غيرنا من أسلوبنا، حيث اعتمدنا على السرعة أثناء التحول للهجوم، والحمدلله سجلنا هدفين".

وأضاف "مع قيامنا بالعديد من التغييرات كان طبيعيا أن يتراجع الأداء، واستقبلنا على إثره هدفا، لكن اللاعبون حافظوا على هدوئهم وتمكنوا من إنهاء اللقاء بفوز مستحق".

وأتم تصريحاته"سنواصل العمل والتحضير لكأس العالم بشكل نكون فيه في مستوى التطلعات".

وتعد تلك التجربة الودية الثانية لمحمد وهبي مع منتخب المغرب بعد توليه المهمة خلفا لوليد الركراكي.

وتعادل المغرب ضد الإكوادور في المباراة الأولى بهدف لكل فريق، قبل الفوز على باراجواي 2-1.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات: البرازيل - اسكتلندا - هايتي.