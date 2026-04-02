الشباب السعودي يطلب استضافة نهائيات دوري أبطال الخليج

تقدم نادي الشباب السعودي بطلب رسمي لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم فتح باب الترشح لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج.

وأعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي التقدم بطلب للاتحاد الخليجي لاستضافة نهائيات دوري أبطال الخليج وذلك بعد استكمال كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لملف الاستضافة.

ووجه نادي الشباب الشكر لوزارة الرياضة السعودية على الاهتمام والدعم للنادي في ملف طلب الاستضافة.

وكان من المقرر إقامة نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 3 إلى 11 مارس قبل أن يتم تأجيلها بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

ويلعب الشباب أمام فريق زاخو العراقي في نصف النهائي.

بينما يلتقي الريان القطري أمام القادسية الكويتي في نصف النهائي الآخر.