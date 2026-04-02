الشباب السعودي يطلب استضافة نهائيات دوري أبطال الخليج

الخميس، 02 أبريل 2026 - 11:04

كتب : FilGoal

دوري أبطال الخليج

تقدم نادي الشباب السعودي بطلب رسمي لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم فتح باب الترشح لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج.

وأعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي التقدم بطلب للاتحاد الخليجي لاستضافة نهائيات دوري أبطال الخليج وذلك بعد استكمال كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لملف الاستضافة.

أخبار متعلقة:
موعد مواجهتي كهربا ضد ربيعة في دوري أبطال الخليج تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج لأسباب تنظيمية بمشاركة كهربا وغياب ربيعة.. العين يفوز على القادسية في دوري أبطال الخليج بمشاركة العين.. قرعة متوازنة لدوري أبطال الخليج للأندية

ووجه نادي الشباب الشكر لوزارة الرياضة السعودية على الاهتمام والدعم للنادي في ملف طلب الاستضافة.

وكان من المقرر إقامة نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 3 إلى 11 مارس قبل أن يتم تأجيلها بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

ويلعب الشباب أمام فريق زاخو العراقي في نصف النهائي.

بينما يلتقي الريان القطري أمام القادسية الكويتي في نصف النهائي الآخر.

نرشح لكم
إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد يايسله: الفوز على ضمك بداية مثالية لفترة نهاية الموسم مدرب التعاون: غياب نجوم الهلال أمامنا كان مؤثرا ولكن إنزاجي: كنا نستحق الفوز على التعاون.. قلة التركيز تسببت في التعادل حجازي: إدارة المباريات كانت تنقصنا لتحقيق الفوز في نيوم الأفراح في النصر.. الهلال يتعادل مع التعاون بهدفين بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على الفيحاء
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 3 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 3 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 3 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
