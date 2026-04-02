مدرب بلوزداد: مواجهة الزمالك لها طعم خاص وتحضير مختلف

شدد هشام غوزية المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي شباب بلوزداد الجزائري على صعوبة مواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

ويلعب بلوزداد أمام الزمالك ضمن نصف نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هشام غوزية المدرب المساعد لشباب بلوزداد في تصريحات للصحفيين: "الفوز على بارادو كان مهما للغاية في هذا التوقيت، من أجل العودة إلى مكانتنا الطبيعية في ترتيب الدوري الجزائري".

وأضاف "مباراة الزمالك في الكونفدرالية لها طعم خاص وتحضير مختلف. نواجه ضغطا كبيرا، لكن هذا هو قدر الفرق التي ترغب في المنافسة محليا وقاريا".

وأتم تصريحاته "تركيزنا منصب حاليا على مواجهة ترجي مستغانم في الدوري، وبعد هذا اللقاء سنحول تركيزنا إلى مباراة كأس الكونفدرالية".

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً يوم الجمعة، 10 أبريل الجاري على استاد نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

فيما تقام مباراة الإياب بين الزمالك وشباب بلوزداد يوم 17 إبريل الجاري، على استاد القاهرة، في نصف نهائي الكونفدرالية.