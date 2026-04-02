دوناروما: بكيت بعد الخسارة.. ونستهدف عودة إيطاليا للمكان الذي تستحقه

الخميس، 02 أبريل 2026 - 10:47

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا

وجه جيانلويجي دوناروما قائد منتخب إيطاليا رسالة إلى الجماهير عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم.

جيانلويجي دوناروما

النادي : مانشستر سيتي

إيطاليا

وودع منتخب إيطاليا التصفيات بعد الخسارة أمام البوسنة بركلات الترجيح، ليغيب عن البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وكتب دوناروما عبر حسابه على إنستجرام: "بكيت بعد المباراة، بكيت بسبب خيبة الأمل لعدم قدرتنا على إعادة إيطاليا إلى المكان الذي تستحقه".

أخبار متعلقة:
وأوضح "بكيت أيضا بسبب الحزن الكبير الذي نشعر به جميعا داخل الفريق".

وتابع "الكلمات لا تعني الكثير الآن، لكن يجب أن نمتلك الشجاعة لبدء صفحة جديدة".

وشدد "نحتاج إلى القوة، الشغف والإيمان من أجل العودة، الإيمان هو ما يدفعنا للأمام، ويجب أن نبدأ من جديد معا".

واختتم "هدفنا هو إعادة إيطاليا إلى المكان الذي تستحقه".

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.

كأس العالم إيطاليا دوناروما
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526369/دوناروما-بكيت-بعد-الخسارة-ونستهدف-عودة-إيطاليا-للمكان-الذي-تستحقه