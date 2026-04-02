بعد التعادل مع إسبانيا.. عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

عادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد ختام معسكر مارس، وخوض مواجهتين وديتين.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

وكانت بعثة منتخب مصر قد غادرت إسبانيا في وقت متأخر من مساء الأربعاء ووصلت إلى مصر فجر اليوم الخميس.

ويأتي التوقف المقبل في ختام شهر مايو استعدادا لمنافسات كأس العالم.

ولعب المنتخب المصري أمام إسبانيا منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.