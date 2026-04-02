بعثة منتخب مصر تغادر إسبانيا متجهة إلى القاهرة
الخميس، 02 أبريل 2026 - 00:42
كتب : FilGoal
غادرت بعثة منتخب مصر إسبانيا متجهة إلى القاهرة بعد يوم من مواجهة إسبانيا وديا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
وستصل بعثة منتخب مصر إلى القاهرة فجر اليوم الخميس.
وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.
ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.
وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.
ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.
فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.
