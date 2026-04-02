الرياضية: رينارد لن يغادر منصبه قبل كأس العالم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موقف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب.

وتلقى منتخب السعودية خسارتين خلال فترة التوقف الدولي في مارس.

وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره المصري برباعية نظيفة، قبل تلقي خسارة ثانية أمام صربيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونقلت الرياضية عن مصدر رسمي في الاتحاد السعودي: "هيرفي رينارد مستمر في منصبه كمدرب للمنتخب السعودي، ولن يغادر منصبه قبل نهائيات كأس العالم 2026، ولا شيء جديد في هذا الشأن."

وترددت أنباء عن إقالة رينارد بعد الخسارة الثقيلة على يد منتخب مصر 4-0 وديا.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان مرسل لوسائل الإعلام، بعد المباراة: "إشارة إلى ما يتم تداوله حول إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينارد، الاتحاد السعودي يؤد التأكيد على عدم صحة ماتم تداوله عن إنهاء التعاقد".

وذكرت القنوات الرياضية السعودية أن المغربي اسم وليد الركراكي يتواجد بين المرشحين لخلافة هيرفي رينار في تدريب المنتخب السعودي في حالة إقالته.

ومنذ عودة الفرنسي هيرفي رينار إلى منصبه مجدداً في نوفمبر 2024 لعب الأخضر تحت قيادته 27 مواجهة، حقق الفوز في 10 مباريات، وخسر 11، فيما تعادل في 6 واجهات.

وسجل المنتخب تحت قيادته 27 هدفا، فيما تلقت شباكه 32 هدفا.