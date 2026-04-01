لابورتا: فليك سيقرر نهاية الموسم موقفه من تجديد عقده

شدد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أن هانز فليك مدرب الفريق سيقرر نهاية الموسم موقفه من تجديد عقده.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة سبورت: "سنتحدث بهدوء في نهاية الموسم، فليك لا يشعر بالحاجة لذلك الآن، فهو شخص صادق جدا مع نفسه ومحترف للغاية، أعتقد أنه استحق التجديد."

واستدرك "لكن فليك يفضل تقييم الوضع في نهاية الموسم قبل اتخاذ القرار، إذا مددنا لعام إضافي فالأمر محسوم، لكنه يرى أن العقد الطويل قد يجعل البعض يعتقد أنه قد يتراخى".

وينتهي عقد هانز فليك مع برشلونة في صيف 2027.

وعن صفقات الصيف المقبل، قال: "أفهم أننا سنواصل التحسن في كل الجوانب، لكن بعد بناء فريق تنافسي، الأهم هو الحفاظ عليه وتعزيزه، لا يجب الدخول إلى السوق لمجرد الدخول، بل علينا النظر لما لدينا داخل النادي، وإذا لزم الأمر نقوم بتحسين الفريق".

وتحدث عن قضية نيجريرا، وقال: "كانت هناك محاولة لمحو جزء من التاريخ الأكثر مجدا لبرشلونة، والذين يريدون الإضرار بنا لا يتوقفون أبدا".

وعن الملام في إصابة رافينيا لاعب برشلونة مع منتخب البرازيل قال: "بطريقة ما يجب أن نطالب الفيفا بوضع جدول دولي يأخذ بعين الاعتبار المنافسات التي تخوضها الأندية الكبرى".

وواصل "أن يتعرض أحد أفضل لاعبي الفريق للإصابة في مباراة ودية بين فرنسا والبرازيل في الولايات المتحدة، فهذا أمر مزعج جدا".

وأتم "لا يمكنك تحميل اللاعبين المسؤولية، لأنهم محترفون، ويلعبون من أجل بلدهم ويقدمون كل ما لديهم، وهذا أمر طبيعي".

