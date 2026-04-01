أنقذه من الهبوط وتأهل أوروبيا.. سيلتا فيجو يعلن تجديد عقد مدربه

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 22:17

كتب : FilGoal

سيلتا فيجو

أعلن نادي سيلتا فيجو تجديد عقد مدربه كلاوديو جيرالديز لموسم إضافي.

وأصبح عقد المدرب الإسباني ممتدا حتى صيف 2028.

وجاء قرار التجديد بعد النتائج المميزة التي حققها المدرب الشاب منذ تصعيده من الفريق الرديف في مارس 2024، حيث نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية، قبل أن يقوده في الموسم التالي للمشاركة الأوروبية.

ويواصل جيرالديز نتائجه القوية هذا الموسم، بعدما قاد سيلتا فيجو إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، مع منافسة قوية على المركز الخامس في الدوري الإسباني، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي في بيانه أن تطور الفريق جاء بفضل هوية واضحة والاعتماد على قطاع الناشئين، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين الصاعدين، إلى جانب جهاز فني من داخل النادي تم تجديد عقوده بالكامل.

وتولى جيرالديز تدريب سيلتا فيجو صيف 2024.

وقاد الفريق الموسم الحالي في 44 مباراة حقق الانتصار في 19 مباراة، وتعادل في 13 مباراة وتعرض لـ12 هزيمة.

وخاض مع سيلتا فيجو في إجمالي المباريات 96 مباراة حقق الانتصار في 43، وتعادل في 22 مباراة، وهزم في 31 مباراة.

سيلتا فيجو كلاوديو جيرالديز
