البروفة قبل الأخيرة.. شباب بلوزداد يمطر شباك بارادو بثلاثية ويستعد لمواجهة الزمالك

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 21:27

كتب : FilGoal

شباب+بلوزداد

حقق شباب بلوزداد انتصارا كبيرا أمام بارادو أهلي في الدوري الجزائري بنتيجة 3-0.

وسجل ثلاثية شباب بلوزداد كل من عبد النور بلحسيني، ونيشر مروان بنزيد، وعبد الرؤوف بنقيت.

ويحتل شباب بلوزداد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 35 نقطة، وتجمد رصيد بارادو عند النقطة 17 في المركز 14.

أخبار متعلقة:
السوداني محمود علي حكما لمواجهة الزمالك ضد بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية أجندة الزمالك في أبريل - خمس مباريات بينهم مواجهتي بلوزداد توم أبونجيل حكما لمواجهة الزمالك ضد شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الكوكي مع بلوزداد

افتتح عبد النور بلحسيني أهداف شباب بلوزداد في الدقيقة 27.

وعزز نيشر بنزيد من أهداف بلوزداد بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

واختتم أهداف الفريق الجزائري عبد الرؤوف بنقيت بعد مرور 77 دقيقة.

وعزز الفريق الجزائري من مركزه السادس بجدول ترتيب الدوري، وقلص الفارق مع مولودية وهران صاحب المركز الخامس لنقطة واحدة.

وسيخوض بلوزداد مباراة آخرى يوم 5 أبريل المقبل في الدوري الجزائري قبل مواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الجمعة الموافق 10 إبريل.

الدوري الجزائري شباب بلوزداد
نرشح لكم
منافس الزمالك – بلوزداد يسحق مستغانم بسباعية في الدوري الجزائري الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام شباب بلوزداد والقناة الناقلة الهلال السوادني يعلن تحديد كاف لجلسة استماع بشأن شكواه ضد نهضة بركان منتخب الجزائر يهزم مصر ويتأهل لأمم إفريقيا للناشئين انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(1) الجزائر.. ضمان التأهل استقبال شعبي حاشد لمنتخب الكونغو الديمقراطية بعد التأهل لكأس العالم "بونو أخبرني نحن الأبطال الآن".. كوليبالي يكشف كواليس سحب لقب أمم إفريقيا منافس الزمالك - تقرير: بلوزداد أبلغ راموفيتش برغبته في فسخ تعاقده
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526356/البروفة-قبل-الأخيرة-شباب-بلوزداد-يمطر-شباك-بارادو-بثلاثية-ويستعد-لمواجهة-الزمالك