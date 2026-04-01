البروفة قبل الأخيرة.. شباب بلوزداد يمطر شباك بارادو بثلاثية ويستعد لمواجهة الزمالك

حقق شباب بلوزداد انتصارا كبيرا أمام بارادو أهلي في الدوري الجزائري بنتيجة 3-0.

وسجل ثلاثية شباب بلوزداد كل من عبد النور بلحسيني، ونيشر مروان بنزيد، وعبد الرؤوف بنقيت.

ويحتل شباب بلوزداد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 35 نقطة، وتجمد رصيد بارادو عند النقطة 17 في المركز 14.

افتتح عبد النور بلحسيني أهداف شباب بلوزداد في الدقيقة 27.

وعزز نيشر بنزيد من أهداف بلوزداد بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

واختتم أهداف الفريق الجزائري عبد الرؤوف بنقيت بعد مرور 77 دقيقة.

وعزز الفريق الجزائري من مركزه السادس بجدول ترتيب الدوري، وقلص الفارق مع مولودية وهران صاحب المركز الخامس لنقطة واحدة.

وسيخوض بلوزداد مباراة آخرى يوم 5 أبريل المقبل في الدوري الجزائري قبل مواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الجمعة الموافق 10 إبريل.