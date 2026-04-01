تقرير: مانشستر سيتي يطلب من جوارديولا توضيح مستقبله قبل الصيف

كشف موقع Talk Sport أن مانشستر سيتي طلب من بيب جوارديولا مدرب الفريق توضيح مستقبله قبل الصيف.

وذكر الموقع في تقريره أن الشخصيات العليا في سيتي، ومن بينهم المدير الرياضي هوجو فيانا، لا تزال غير متأكدة ما إذا كان المدرب الإسباني البالغ 55 عامًا سيستمر أو سيرحل في نهاية الموسم الجاري.

ويمتد عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، لكن إمكانية رحيله في نهاية الموسم قائمة، لذلك يسعى النادي للتخطيط لكل السيناريوهات، ويأمل أن يوضح جوارديولا مستقبله عاجلا وليس آجلا.

ومن جانبه حافظ جوارديولا على حريته في تقرير مستقبله الشخصي، رغم التكهنات السابقة حول احتمال رحيله في منتصف الموسم.

وفي حال رحيل جوارديولا، يعد الإيطالي إنزو مارسكا المدرب السابق لتشيلسي ومساعد جوارديولا سابقا في مانشستر سيتي، أبرز المرشحين لتولي المسؤولية.

وارتبط اسمي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ وتشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بمانشستر سيتي، لكن النادي لم يجرِ أي محادثات رسمية مع المرشحين، لأنه يأمل في استمرار جوارديولا حتى صيف 2027.

وانضم جوارديولا لمانشستر سيتي صيف 2016.

وخاض مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 49 مباراة حقق 32 انتصارا، و8 تعادلات، و9 هزائم.

ووصل إجمالي مباريات جوارديولا مع مانشستر سيتي كمدرب لـ582 مباراة حقق الانتصار في 415 مباراة، وتعادل في 75 مباراة، وتعرض للهزيمة في 92 مباراة.