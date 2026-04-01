إسلام عيسى لـ في الجول: كل الأنباء التي نشرت بشأن إصابتي غير صحيحة

رد إسلام عيسى لاعب منتخب مصر، على الأنباء التي يتم تداولها عن طبيعة إصابته.

إسلام عيسى النادي : سيراميكا كليوباترا

وتعرض إسلام عيسى للإصابة خلال مواجهة مصر الودية أمام إسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال إسلام عيسى في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "كل الأنباء التي نشرت بشأن إصابتي غير صحيحة، وسأجري أشعة بعد العودة لمصر."

وكان اتحاد الكرة نشر بيانا عبر موقعه الرسمي، عن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب بالتواء في الركبة.

وشارك إسلام عيسى أساسيا في مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا الوديتين خلال توقف مارس.

ولعب جناح المنتخب 58 دقيقة أمام السعودية، ونجح في إحراز الهدف الأول.

كما شارك 68 دقيقة أمام إسبانيا قبل خروجه للإصابة.

وتغادر بعثة منتخب مصر، إسبانيا في تمام الحادية عشر مساء اليوم، الأربعاء، على أن تصل إلى القاهرة فجر غد الخميس.

وفرض منتخب مصر التعادل السلبي أمام إسبانيا في المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إسبانيول.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 84 بعد طرد حمدي فتحي.

وفاز المنتخب الإسباني في وديته الأولى في توقف مارس بثلاثية نظيفة أمام صربيا، فيما حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا أمام السعودية برباعية نظيفة.

ويقع المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة السابعة إلى جانب إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

فيما يتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب كاب فيردي، والسعودية، وأوروجواي.