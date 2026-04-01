سلوت يكشف موقف صلاح ومصابي ليفربول من مواجهة مانشستر سيتي

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول، عن مستجدات إصابة رباعي ليفربول، ومن بينهم محمد صلاح.

وأوضح سلوت في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "في اللحظة التي أصيب فيها صلاح كان هناك نوع من الشكوك للحاقه بمباراة مانشستر سيتي، ولكن صلاح نظر لي وقال (أعتقد أنني سأكون متاحا لمواجهة سيتي)."

وأضاف "إنه يبذل جهدا كبيرًا من أجل جسده لفترة طويلة ولذلك يتعافى بسرعة، لذا سيتدرب مع الفريق مجددا غدا، وإذا سارت الأمور على ما يرام فسيكون جاهزا للانضمام إلينا في مباراة مانشستر سيتي."

وتعرض صلاح لإصابة خلال مواجهة ليفربول أمام جالاتا سراي التركي في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي الثانية إلا الربع ظهر يوم السبت المقبل، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وغاب محمد صلاح عن مباراتي منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا الوديتين خلال معسكر مارس.

كما كشف سلوت عن عودة كييزا لصفوف الفريق "كييزا سيكون متاحا، تدرب معانا اليوم، وسيتدرب غدا وسيكون جاهزا للمباراة."

وتواجد كييزا ضمن صفوف منتخب إيطاليا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، ولكن لم يشارك مع منتخب بلاده.

وعن موقف جيريمي فريمبونج، قال سلوت "أخبرنا طبيب المنتخب الهولندي أن خروج جيريمي فريمونج كان إجراءً احترازيا، لكنه سيخضع لفحص بالأشعة في وقت لاحق اليوم للتأكد من ذلك."

وأصيب فريمبونج خلال لقاء منتخب بلاده الودي ضد الإكوادور يوم الثلاثاء.

وقال رونالد كومان مدرب هولندا، في تصريحات للصحفيين: "جيريمي فريمبونج خرج من لقاء الإكوادور بسبب الإصابة، اضطررنا لإستبداله، إنها انتكاسة قوية."

وأتم مدرب ليفربول حديثه عن حارس المرمى الفريق "سيغيب أليسون لفترة أطول قليلا."