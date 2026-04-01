مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر

حقق منتخب مصر أفضل مركز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ ما يقارب 9 سنوات.

وتقدم منتخب مصر مركزين في التصنيف العالمي لـ "فيفا" بعد ختام معسكر مارس.

وصعد منتخب مصر إلى المركز 29 عالميا.

ويعد ذلك المركز هو الأفضل لمنتخب مصر منذ أغسطس 2017.

وارتقى وقتها المنتخب المصري إلى المركز 25 في تصنيف فيفا.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز أمام السعودية وديا بأربعة أهداف دون مقابل بالإضافة إلى تعادل سلبي مع إسبانيا.

وتواجد منتخب مصر في المركز الخامس إفريقيا بعد المغرب والسنغال، ونيجيريا، والجزائر.

وجاء تصنيف أول 10 منتخبات إفريقيا كالتالي:

8- المغرب

14- السنغال (2-)

26- نيجيريا

28- الجزائر

29- مصر (+2)

34- كوت ديفوار (+3)

44- تونس (+3)

45- الكاميرون

46- الكونغو الديمقراطية (+2)

52- مالي (+2)

ترتيب أول 10 منتخبات في التصنيف:

1- فرنسا (+2)

2- إسبانيا (1-)

3- الأرجنتين (1-)

4- إنجلترا

5- البرتغال (+1)

6- البرازيل (1-)

7- هولندا

8- المغرب

9- بلجيكا (+1)

10- ألمانيا (+1)

