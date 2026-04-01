بريستياني: تعرضت لعقوبة دون أدلة بسبب فينيسيوس

كشف الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي عن حزنه بسبب اتهامه باطلا بالعنصرية على فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وقال بريستياني في تصريحات لقناة Telefe: "لا أعرف إن كنت أركز على ما إذا كان سيحدث شيء أو لا، ما آلمني هو أن يتم وصفي بشيء لم أفعله أبدا، وهذا أكثر ما آلمني، أنا هادئ جدا لأن كل من يعرفني يعرف نوع الشخص الذي أنا عليه، وهذا يكفيني".

وواصل "تم توقيع عقوبة علي دون أدلة، لكن الأمر انتهى الآن، فكرت في والدتي ووالدي وأجدادي وهم مضطرون لسماع أشياء كثيرة لم تحدث من الأساس، أنا كلاعب معتاد على أن تقال أشياء عني، لكن بالنسبة لهم الأمر مختلف".

وأردف "بالنسبة لنا نحن الأرجنتينيين، من الطبيعي قول cagón أو maricón كإهانة، أنا لم أقل أبدا قرد".

وأتم "أنا ممتن جدا للنادي الذي آمن بي ودعمني في كل شيء، كل من النادي وزملائي أظهروا لي ذلك داخليا، وهذا أهم بكثير بالنسبة لي من نشر قصة على إنستجرام".

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا.

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وغاب بريستياني عن مباراة العودة أمام ريال مدريد في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي.

وحقق ريال مدريد الانتصار ذهابا وإيابا على بنفيكا في مباراتي الملحق المؤهل لـ دور الـ16 بنتيجة 3-1.