تصنيف فيفا - تقدم مصر مركزين.. وإسبانيا تفقد الصدارة لصالح فرنسا

تقدم منتخب مصر مركزين في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد ختام معسكر مارس.

وصعد منتخب مصر إلى المركز 29 عالميا.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز أمام السعودية وديا بأربعة أهداف دون مقابل بالإضافة إلى تعادل سلبي مع إسبانيا.

بينما تراجع منتخب إسبانيا وفقد صدارة التصنيف بعد التعادل أمام مصر.

وتصدر منتخب فرنسا الترتيب العالمي بعد ختام معسكر مارس.

وجاء تصنيف أول 10 منتخبات إفريقيا كالتالي:

8- المغرب

14- السنغال (2-)

26- نيجيريا

28- الجزائر

29- مصر (+2)

34- كوت ديفوار (+3)

44- تونس (+3)

45- الكاميرون

46- الكونغو الديمقراطية (+2)

52- مالي (+2)

ترتيب أول 10 منتخبات في التصنيف:

1- فرنسا (+2)

2- إسبانيا (1-)

3- الأرجنتين (1-)

4- إنجلترا

5- البرتغال (+1)

6- البرازيل (1-)

7- هولندا

8- المغرب

9- بلجيكا (+1)

10- ألمانيا (+1)