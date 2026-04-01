تصنيف فيفا - تقدم مصر مركزين.. وإسبانيا تفقد الصدارة لصالح فرنسا

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 18:01

كتب : محمد سمير

تقدم منتخب مصر مركزين في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد ختام معسكر مارس.

وصعد منتخب مصر إلى المركز 29 عالميا.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز أمام السعودية وديا بأربعة أهداف دون مقابل بالإضافة إلى تعادل سلبي مع إسبانيا.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إسلام عيسى يخضع للفحوصات الطبية بعد عودة البعثة إلى مصر منافس مصر - دي بروين: لم نصل لكامل جاهزيتنا.. وهناك مجال للتحسن كرة سلة - النهائيات على صالة حسن مصطفى.. الكشف عن مواعيد كأس مصر حتى النهائي اتحاد الكرة يصدر بيانا حول واقعة العنصرية في لقاء مصر وإسبانيا

بينما تراجع منتخب إسبانيا وفقد صدارة التصنيف بعد التعادل أمام مصر.

وتصدر منتخب فرنسا الترتيب العالمي بعد ختام معسكر مارس.

وجاء تصنيف أول 10 منتخبات إفريقيا كالتالي:

8- المغرب

14- السنغال (2-)

26- نيجيريا

28- الجزائر

29- مصر (+2)

34- كوت ديفوار (+3)

44- تونس (+3)

45- الكاميرون

46- الكونغو الديمقراطية (+2)

52- مالي (+2)

ترتيب أول 10 منتخبات في التصنيف:

1- فرنسا (+2)

2- إسبانيا (1-)

3- الأرجنتين (1-)

4- إنجلترا

5- البرتغال (+1)

6- البرازيل (1-)

7- هولندا

8- المغرب

9- بلجيكا (+1)

10- ألمانيا (+1)

نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى خلال اتصال مع بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية الإسباني يدين التصرفات المسيئة لجماهير إسبانيا تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين أبو زهرة: جمهور السعودية وجه التحية لـ عبد المنعم.. ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح في الجول يكشف تفاصيل إصابة هاني.. وموقفه من مباريات الأهلي
أخر الأخبار
رسالة شكر من إسلام عيسى 4 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 5 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 5 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 5 ساعة | رياضات أخرى
