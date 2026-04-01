أجندة بيراميدز في أبريل - مواجهة القطبين ضمن 4 مباريات

يخوض فريق بيراميدز أربع مباريات خلال شهر أبريل بعد ختام التوقف الدولي.

ويلعب بيراميدز في مسابقتين مختلفتين إذ يستكمل مشواره في كأس مصر بجانب المرحلة الختامية من الدوري.

ويواجه بيراميدز، القطبين الزمالك والأهلي في الدوري على الترتيب.

ويتقاسم فريقا بيراميدز والزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، ويتفوق الزمالك بأفضلية فارق الأهداف.

وتأتي مواعيد مباريات بيراميدز في أبريل كالآتي:

الجمعة 3 أبريل - إنبي × بيراميدز - كأس مصر.

السبت 11 أبريل - بيراميدز × المصري - الدوري المصري.

الخميس 23 أبريل - الزمالك × بيراميدز - الدوري المصري.

الإثنين 27 أبريل - بيراميدز × الأهلي - الدوري المصري.

وحال تأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر يواجه زد لكن في 10 مايو المقبل.

وكان بيراميدز ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الجيش الملكي المغربي.