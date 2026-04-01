سلوت: سيغادر محمد صلاح ليفربول كأسطورة

يرى أرني سلوت مدرب ليفربول على أن محمد صلاح لاعب الريدز سيرحل كأسطورة للفريق لما قدمه له خلال المواسم الماضية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأعلن محمد صلاح عبر فيديو من خلال مناصاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رحيله عن ليفربول نهاية الموسم الجاري، لمشاهدة الفيديو من هنا.

وقال سلوت في تصريحات لقناة ليفربول: "كنت أعلم بالفعل أن صلاح قرر الرحيل، لذلك لم يكن الخبر جديدا بالنسبة لي، لكن أعتقد أنه كان من الرائع رؤية وسماع ردود فعل زملائه".

وواصل "كنت أتابعه في الأساس كمشجع، أشاهد كرة القدم وأراه يلعب مع ليفربول ويقدم كل هذه الأشياء الاستثنائية التي فعلها مع هذا النادي، وخاصة في المباريات الكبيرة أمام مانشستر سيتي، ولكن أيضا في جميع المباريات الآخرى، لقد حطم أرقاما قياسية كثيرة".

وأردف "أتمنى أن يتمكن من جعل إرثه أكثر تميزا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، خاصة أننا لا زلنا ننافس على أشياء مهمة، سيغادر هذا النادي كأسطورة، لأن ما قدمه الفريق مؤخرا من تحقيق بطولات كبيرة يعود الفضل في تحقيقهم لمحمد صلاح".

وكشف "كنت أشاهد كمشجع، تلك الثلاثية الهجومية مع ساديو ماني وروبرتو فيرمينو الجميع لا يزال يتحدث عنهم، وهذا مستحق".

واختتم سلوت تصريحاته "كنت فخورا عندما بدأت العمل معه، لا أعلم إن كان الموسم الماضي أفضل مواسمه من حيث الأرقام، لكنه كان موسما مذهلا، لأنه سجل أكبر عدد من الأهداف، وقدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، ولا أعتقد أن ذلك يحدث كثيرا، سواء معه أو مع أي لاعب في الدوري الإنجليزي".

وانضم محمد صلاح لليفربول صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وشارك اللاعب الدولي المصري مع ليفربول الموسم الحالي في 34 مباراة مسجلا 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

وخاض مع ليفربول في إجمالي المباريات 435 مباراة مسجلا 255 هدفا وصنع 122 آخرين.