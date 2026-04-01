أجندة الزمالك في أبريل - خمس مباريات بينهم مواجهتي بلوزداد

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 17:03

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

يخوض فريق الزمالك 5 مباريات خلال شهر أبريل بعد ختام التوقف الدولي.

ويلعب الزمالك ثلاث مباريات في الدوري بالإضافة لمواجهتي شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في شهر أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري.

ويتقاسم فريقا الزمالك وبيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، ويتفوق الزمالك بأفضلية فارق الأهداف.

وتأتي مواعيد مباريات الزمالك في أبريل كالآتي:

الأحد 5 أبريل - المصري × الزمالك - الدوري المصري.

الجمعة 10 أبريل - شباب بلوزداد × الزمالك - ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

الجمعة 17 أبريل - الزمالك × شباب بلوزداد - إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

الخميس 23 أبريل - الزمالك × بيراميدز - الدوري المصري.

الإثنين 27 أبريل - الزمالك × إنبي - الدوري المصري.

