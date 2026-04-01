الاتحاد الآسيوي يرفض طلب أهلي جدة بشأن تعديل موعد لقاء الدحيل

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب أهلي جدة تعديل موعد مباراته أمام الدحيل القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 13 أبريل الجاري في جدة.

وسيلعب أهلي جدة أمام الدحيل الساعة 5:45 على ملعب الإنماء، على أن يعقبها مباراة الهلال أمام السد القطري الساعة 9:00 مساءً في اليوم ذاته على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وأوضح التقرير أن إدارة حامل اللقب خاطبت الاتحاد الآسيوي من أجل تغيير توقيت المباراة المذكورة، كون التوقيت غير مناسب للفريق وكذلك للجماهير التي ترغب في حضور اللقاء.

ويخوض فريق اتحاد جدة مباراته أمام الوحدة الإماراتي 14 أبريل على ملعب الإنماء عند 9:00 مساءً.

على أن يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية مواجهة شباب الأهلي الإماراتي أمام تراكتور الإيراني في اليوم ذاته.

وكان الاتحاد الآسيوي أجرى صباح الأربعاء الماضي، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تستضيفها مدينة جدة.

ويلتقي الفائز من مواجهة أهلي جدة أمام الدحيل القطري، جوهور دار التعظيم الماليزي.

فيما ينتظر فريق فيسل كوبي الياباني الفائز من مباراة الهلال والسد.

وسيكون الفائز من مباراة اتحاد جدة أمام الوحدة الإماراتي، في مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني.

على أن يواجه الفائز من مباراة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي، بوريرام يونايتد التايلاندي.