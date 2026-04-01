أجندة الأهلي في أبريل - بينهم مواجهة بيراميدز.. ثلاث مباريات فقط بالدوري
الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 16:55
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لخوض منافسات المرحلة الختامية للدوري بمجموعة المنافسة على اللقب.
ويتبقى ست مباريات فقط للأهلي في الموسم الجاري بعد الخروج من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي بعد الخسارة أمام الترجي التونسي.
ويختتم الأهلي مواجهات شهر أبريل بمواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوي.
وتأتي مواعيد مباريات الأهلي في أبريل كالآتي:
الثلاثاء 7 أبريل - سيراميكا كليوباترا × الأهلي - الدوري المصري.
السبت 11 أبريل - الأهلي × سموحة - الدوري المصري.
الإثنين 27 أبريل - بيراميدز × الأهلي - الدوري المصري.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة عقب نهاية الدور الأول.
ويتقاسم فريقا الزمالك وبيراميدز الصدارة برصيد 43 نقطة لكل منهما.
رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري