أجندة الأهلي في أبريل - بينهم مواجهة بيراميدز.. ثلاث مباريات فقط بالدوري

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 16:55

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

يستعد الأهلي لخوض منافسات المرحلة الختامية للدوري بمجموعة المنافسة على اللقب.

ويتبقى ست مباريات فقط للأهلي في الموسم الجاري بعد الخروج من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي بعد الخسارة أمام الترجي التونسي.

كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك وخروج سبورتنج من ثمن نهائي كأس مصر للرجال كرة يد - الزمالك يواصل ملاحقة الأهلي ويهزم الجزيرة في الجولة التاسعة من الدوري كرة نسائية - وادي دجلة يقصي الأهلي حامل لقب كأس مصر.. ومسار يتأهل للنهائي مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا

ويختتم الأهلي مواجهات شهر أبريل بمواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوي.

وتأتي مواعيد مباريات الأهلي في أبريل كالآتي:

الثلاثاء 7 أبريل - سيراميكا كليوباترا × الأهلي - الدوري المصري.

السبت 11 أبريل - الأهلي × سموحة - الدوري المصري.

الإثنين 27 أبريل - بيراميدز × الأهلي - الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة عقب نهاية الدور الأول.

ويتقاسم فريقا الزمالك وبيراميدز الصدارة برصيد 43 نقطة لكل منهما.

رسالة شكر من إسلام عيسى رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر الإسماعيلي يحتج على القرارات التحكيمية في لقاء طلائع الجيش هشام نصر: لدينا خطة لحل أزمة القيد عقب الموسم أحمد سليمان: قضيتنا مع زيزو؟ لا نفكر إلا في السعي للتتويج بالدوري والكونفدرالية المندوه: هناك مفاوضات شفهية بشأن الأرض الجديدة.. وهذا موقفنا من إيقاف القيد معتمد جمال: شيكو بانزا تعرض للإصابة ضد أوتوهو.. وهذا سبب استبدال فتوح تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في إثارة الدقائق الأخيرة
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 3 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
