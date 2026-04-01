سكاي: إصابة كين ليست خطيرة.. وفحوصات إضافية في ميونيخ

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 16:18

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن الإصابة التي يعاني منها هاري كين مهاجم إنجلترا وبايرن ميونيخ ليست خطيرة.

وغاب كين عن لقاء اليابان الودي يوم الثلاثاء بعد تعرضه لإصابة طفيفة في تدريبات منتخب إنجلترا.

وذكر تقرير سكاي أن كين لا يعاني من إصابة قوية.

فيما أفادت جريدة بيلد أن كين سيصل يوم الأربعاء إلى ميونيخ وسيخضع لفحوصات إضافية.

وأكدت الجريدة الألمانية تقرير سكاي بأن الإصابة ليست خطيرة.

وأوضح التقرير أن كين شعر بألم في قدمه أثناء التدريب، ما أدى إلى منعه من المشاركة ضد اليابان كإجراء احترازي.

وأفاد منتخب إنجلترا في بيان رسمي: "هاري كين يغيب عن مباراة اليابان كإجراء احترازي بعد تعرضه لإصابة طفيفة خلال التدريبات، لكنه سيبقى مع الفريق لتلقي المزيد من الفحوصات".

وكان هاري كين قد غاب عن مواجهة إنجلترا أمام أوروجواي الودية قبل أيام.

إنجلترا بايرن ميونيخ هاري كين
