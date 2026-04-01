توم أبونجيل حكما لمواجهة الزمالك ضد شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 15:45

كتب : FilGoal

توم أبونجيل - حكم الزمالك وسوار

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بتعيين الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكمًا لإدارة مواجهة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد يوم 10 أبريل الجاري على استاد نيلسون مانديلا، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وسبق وأن أدار توم أبونجيل مباراة واحدة لفريق الزمالك من قبل بنسخة 2024 من الكونفدرالية.

وانتصر وقتها الزمالك على سوار الغيني بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مرحلة المجموعات.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ضد بلوزداد كالآتي:

حكم ساحة: الجنوب إفريقي توم أبونجيل

حكم مساعد أول: الجنوب إفريقي زاخيلي جرانفيل

حكم مساعد ثان: وسوريو فاتسواني من ليسوتو

حكم رابع: المالي بوبو تراوري

حكم تقنية فيديو: الجنوب أفريقية أخونا زينيث ماكاليما

حكم تقنية فيديو مساعد: الزامبية ديانا تشيكوتيشا.

واختار "كاف" الكونغولي جان ميدار كوسا مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام الكاميروني رافائيل إيفيه ديفين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة بين الفريقين في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي.

