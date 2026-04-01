الإصابة تضرب ثنائي النصر

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 15:38

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - النصر - الأهلي

تعرض كينجسلي كومان ومحمد سيماكان لاعبا النصر للإصابة يوم الثلاثاء، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الفحص بالآشعة سيوضح نوع الإصابتين.

وأشار التقرير إلى أن سيماكان عانى من ألم العضلة الأمامية.

أخبار متعلقة:
فيما شعر كومان بآلام في العضلة الخلفية والسمانة.

ومن المنتظر أن تحدد نتيحة الفحص الطبي فترة تأهيلهما ومدة غيابهما عن مواجهات الفريق الفترة المقبلة.

وغاب المدافع الفرنسي الموسم الجاري عن الفريق 29 يومًا، بعد إصابته عقب مواجهة الخليج في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ولم يشارك أمام الأخدود والاتفاق وأهلي جدة والقادسية، والزوراء العراقي وأركاداج التركماني في دوري أبطال آسيا 2.

في حين لم يشارك كومان أمام الخليج في الجولة التاسعة، وكذلك ضد الرياض، وغاب عن مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي، وأركاداج التركماني ذهابًا في البطولة الآسيوية.

ولعب سيماكان الموسم الجاري مع النصر 28 مباراة في جميع المسابقات، منها 21 مباراة في الدوري السعودي، سجل 4 أهداف ولم يصنع.

فيما شارك كومان في 32 مباراة منها 24 مواجهة في الدوري، سجل 10 أهداف وصنع 11 هدفًا.

ويتصدر النصر جدول الدوري السعودي، برصيد 67 نقطة، مع تبقي 8 جولات على نهاية الدوري، إذ يخوض، الجمعة المقبل، مواجهة أمام النجمة، على أن يلتقي تواليًا كلًا من الاتفاق والأخدود وأهلي جدة والقادسية والهلال والشباب، وأخيرًا ضمك.

النصر كينجسلي كومان محمد سيماكان
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526333/الإصابة-تضرب-ثنائي-النصر