منافس مصر - دي بروين: لم نصل لكامل جاهزيتنا.. وهناك مجال للتحسن

أوضح كيفن دي بروين، لاعب منتخب بلجيكا، بعد التعادل مع المكسيك في آخر مباريات الإعداد لكأس العالم، أن الفريق لم يصل بعد إلى كامل جاهزيته.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بلجيكا ضد المكسيك بهدف لكل فريق تحضيرا لكاس العالم 2026.

وقال دي بروين عبر شبكة rtbf البلجيكية: "أظهرنا أشياء جيدة وأخرى أقل، وهناك نقاط يمكننا تحسينها، لكن هذا طبيعي، لم نعد بعد إلى 100%".

وأضاف "كان جيدا اللعب أمام فرق في ملاعب ممتلئة ومع جمهورهم في صالحهم، هذا شيء إيجابي".

وعن الاستعدادات قبل المونديال، أجاب "هناك الكثير لتحسينه قبل البطولة، لم نتخذ دائما الخيارات الصحيحة، خصوصا في الشوط الأول. علينا التفكير في طريقة الهجوم الجماعي حسب ضغط المنافس".

دي بروين كان من اللاعبين القلائل الذين شاركوا كأساسيين في المباراتين ضد الولايات المتحدة والمكسيك، واستعاد بذلك إيقاعه بعد الإصابة الطويلة.

واختتم دي بروين تصريحاته "أشعر أنني بحالة جيدة، سعيد بلعب 70 دقيقة في المباراتين، شعرت بتحسن اليوم مقارنة بمباراة السبت".

ويتواجد منتخب بلجيكا رفقة منتخب مصر وكذلك إيران ونيوزيلاندا ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.

فيما يتواجد منتخب المكسيك ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات: جنوب إفريقيا-التشيك - قطر.