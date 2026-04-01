منافس مصر - دي بروين: لم نصل لكامل جاهزيتنا.. وهناك مجال للتحسن

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 15:37

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - بلجيكا

أوضح كيفن دي بروين، لاعب منتخب بلجيكا، بعد التعادل مع المكسيك في آخر مباريات الإعداد لكأس العالم، أن الفريق لم يصل بعد إلى كامل جاهزيته.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بلجيكا ضد المكسيك بهدف لكل فريق تحضيرا لكاس العالم 2026.

وقال دي بروين عبر شبكة rtbf البلجيكية: "أظهرنا أشياء جيدة وأخرى أقل، وهناك نقاط يمكننا تحسينها، لكن هذا طبيعي، لم نعد بعد إلى 100%".

منافس مصر - بلجيكا تتعادل مع المكسيك إيجابيا منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية منافس مصر - كاراسكو: لا يمكن أن أرفض اللعب لـ بلجيكا.. وأتلتيكو مدريد سيبقى في قلبي منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تواجه تونس وديا قبل المونديال

وأضاف "كان جيدا اللعب أمام فرق في ملاعب ممتلئة ومع جمهورهم في صالحهم، هذا شيء إيجابي".

وعن الاستعدادات قبل المونديال، أجاب "هناك الكثير لتحسينه قبل البطولة، لم نتخذ دائما الخيارات الصحيحة، خصوصا في الشوط الأول. علينا التفكير في طريقة الهجوم الجماعي حسب ضغط المنافس".

دي بروين كان من اللاعبين القلائل الذين شاركوا كأساسيين في المباراتين ضد الولايات المتحدة والمكسيك، واستعاد بذلك إيقاعه بعد الإصابة الطويلة.

واختتم دي بروين تصريحاته "أشعر أنني بحالة جيدة، سعيد بلعب 70 دقيقة في المباراتين، شعرت بتحسن اليوم مقارنة بمباراة السبت".

ويتواجد منتخب بلجيكا رفقة منتخب مصر وكذلك إيران ونيوزيلاندا ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.

فيما يتواجد منتخب المكسيك ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات: جنوب إفريقيا-التشيك - قطر.

فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم استقالة جرافينا من رئاسة الاتحاد الإيطالي بعد فشل التأهل لكأس العالم بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026 دوناروما: بكيت بعد الخسارة.. ونستهدف عودة إيطاليا للمكان الذي تستحقه ESPN: بدون نيمار.. أنشيلوتي يستقر على 24 لاعبا في قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم كأس العالم 2026 - تعرف على المجموعات بالكامل بعد اكتمال عقد المتأهلين رئيس نابولي: تقليص الدوري الإيطالي إلى 16 فريقا حل لإنقاذ المنتخب كأس العالم 2026 - مقعد وحيد متبقي.. اكتمال 11 مجموعة بعد تأهل الكونغو الديمقراطية
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
