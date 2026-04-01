ضربة محتملة لبرشلونة.. كانسيلو يفكر في العودة إلى بنفيكا

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 14:29

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يواجه برشلونة احتمالية فقدان خدمات جواو كانسيلو، بعدما فتح اللاعب الباب أمام العودة إلى بنفيكا.

ويرتبط كانسيلو بعقد مع الهلال، بينما يلعب حاليا مع برشلونة، الذي يرغب في استمراره حال حصوله على الاستغناء الخاص به.

وقال كانسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "حققت أكثر مما كنت أتوقع في مسيرتي، لكن اللعب في بنفيكا يكون بدافع الحب".

وأضاف "أنا مستعد لتخفيض راتبي من أجل العودة".

ويتبقى موسم واحد في عقد اللاعب مع الهلال، الذي ضمه مقابل 25 مليون يورو، ولا يخطط للتخلي عنه مجانا.

ويرغب النادي السعودي في الحصول على مقابل مالي يقدر بنحو 8 ملايين يورو، أو إدخال لاعب من برشلونة ضمن الصفقة.

من جانبه، أبلغ برشلونة اللاعب برغبته في استمراره، إذ يرى أنه عنصر مهم بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

ويفكر النادي الكتالوني في منحه عقدا لمدة موسمين، بشروط مالية مناسبة، بشرط فسخ عقده مع الهلال.

ويبقى القرار النهائي بيد اللاعب، الذي قد يفضل إنهاء مسيرته في بنفيكا، النادي الذي بدأ فيه رحلته الاحترافية.

