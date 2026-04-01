دي باول: لسنا سياسيين.. وعلينا التوحد قبل كأس العالم

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 14:25

كتب : FilGoal

أكد رودريجو دي باول لاعب منتخب الأرجنتين أهمية التوحد قبل كأس العالم، عقب الفوز الكبير على زامبيا.

أنهى منتخب الأرجنتين استعداداته على أرضه قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقب كأس العالم بفوز عريض على زامبيا بنتيجة 5-0، في مباراة ودية أقيمت على ملعب لا بومبونييرا في بوينوس آيرس.

وشهد اللقاء تألق القائد ليونيل ميسي، الذي سجل هدفا وصنع آخر، ليقود أبطال العالم لانتصار مريح في آخر ظهور لهم أمام جماهيرهم قبل التوجه إلى مونديال 2026.

وقال دي باول عبر قناة TyC Sport: "نحن لاعبون كرة قدم فقط، لا نمارس السياسة، دورنا هو اللعب والدفاع عن منتخب الأرجنتين داخل الملعب".

وأضاف "نريد أن يتم الحكم علينا من خلال أدائنا في المباريات فقط".

وشدد "يجب أن يتوحد الجميع، خاصة مع اقتراب كأس العالم، لا يصح تفكيك ما تم بناؤه".

ويأتي ذلك بعد تقارير تشير إلى حدوث انقسام داخل معسكر منتخب الأرجنتين بين مؤيد ومعارض لدعم كلاوديو تايبا رئيس الاتحاد الأرجنتيني.

ويواجه تايبا تهمة قضائية معقدة بسبب التهرب الضريبي.

وأوضح "عندما نفوز، نفوز جميعا، وعندما نخسر نتحمل نحن المسؤولية داخل الملعب".

وتابع "الدعم الجماهيري كان سببا في تحقيق إنجازاتنا، ونحتاجه مجددا، نحاول دائما تقديم أفضل ما لدينا مع أنديتنا من أجل تمثيل المنتخب".

واختتم "هدفنا هو الدفاع عن قميص الأرجنتين بأفضل شكل ممكن داخل الملعب".

ويلعب منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة في كأس العالم والتي تضم الجزائر والنمسا والأردن.

