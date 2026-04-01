كادينا سير: انتهاء صلاحية بند شراء راشفورد

لا يزال مستقبل ماركوس راشفورد غامضا مع برشلونة بعد اقتراب نهاية إعارته مع برشلونة من مانشستر يونايتد.

ويلعب راشفورد مع برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري مع بند أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وكشف موقع إذاعة كادينا سير أن بند شراء راشفورد المنصوص عليه في عقد الإعارة ينتهي يوم 31 مارس.

وينص التعاقد بين الناديين على أحقية برشلونة في ضم راشفورد بشكل نهائي لكن بشرط دفع 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أنه تم انتهاء بند الشراء دون تفعيله من قبل نادي برشلونة.

وكان قد اقترح ديكو المدير الرياضي بنادي برشلونة استعارة راشفورد لموسم ثان كخيار يمنح برشلونة مزيدا من الوقت لسداد قيمة الشرط الجزائي.

وسجل راشفورد 10 أهداف وصنع 13 آخرين خلال 38 مباراة مع برشلونة ليقترب من قائمة توماس توخيل مع منتخب إنجلترا.

وأوضح التقرير أن هانز فليك أبلغ إدارة برشلونة برغبته في استمرار راشفورد الموسم المقبل.

ورغم ذلك يبحث برشلونة عن إمكانية التعاقد مع لاعبين آخرين بينهم الإسباني بيدرو نيتو جناح تشيلسي حال فشلت صفقة ضم راشفورد نهائيا.