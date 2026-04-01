كادينا سير: انتهاء صلاحية بند شراء راشفورد

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 13:51

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

لا يزال مستقبل ماركوس راشفورد غامضا مع برشلونة بعد اقتراب نهاية إعارته مع برشلونة من مانشستر يونايتد.

ويلعب راشفورد مع برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري مع بند أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وكشف موقع إذاعة كادينا سير أن بند شراء راشفورد المنصوص عليه في عقد الإعارة ينتهي يوم 31 مارس.

ماركا: ناد سعودي مهتم بضم لاعب برشلونة ماركا: القادسية مهتم بضم أولمو.. واللاعب متمسك بالبقاء في برشلونة ثلاثي برشلونة يسابق الزمن للحاق بمواجهة أتليتكو مدريد الفوز الثاني في 4 أيام.. سيدات برشلونة ينتصرن مجددا على ريال مدريد

وينص التعاقد بين الناديين على أحقية برشلونة في ضم راشفورد بشكل نهائي لكن بشرط دفع 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أنه تم انتهاء بند الشراء دون تفعيله من قبل نادي برشلونة.

وكان قد اقترح ديكو المدير الرياضي بنادي برشلونة استعارة راشفورد لموسم ثان كخيار يمنح برشلونة مزيدا من الوقت لسداد قيمة الشرط الجزائي.

وسجل راشفورد 10 أهداف وصنع 13 آخرين خلال 38 مباراة مع برشلونة ليقترب من قائمة توماس توخيل مع منتخب إنجلترا.

وأوضح التقرير أن هانز فليك أبلغ إدارة برشلونة برغبته في استمرار راشفورد الموسم المقبل.

ورغم ذلك يبحث برشلونة عن إمكانية التعاقد مع لاعبين آخرين بينهم الإسباني بيدرو نيتو جناح تشيلسي حال فشلت صفقة ضم راشفورد نهائيا.

سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية سبورت: برشلونة يحسم موقف كانسيلو.. والمفاوضات مع الهلال قد تستمر لما بعد كأس العالم بخلاف باستوني.. برشلونة يستهدف مدافعا جديدا من الدوري الإيطالي جوريتسكا: نريد تغيير نتائجنا السلبية أمام ريال مدريد لو نورماند: لو ارتكبت نفس خطأ جيرارد مارتن كنت سأطرد.. والحكم زاد التوتر برشلونة يوضح إصابة بيرنال وأراوخو تقارير: برشلونة يحدد موقف أراوخو وبيرنال قبل مواجهة أتلتيكو في أبطال أوروبا
رسالة شكر من إسلام عيسى 3 ساعة | الدوري المصري
إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رحيل باستوني؟ اللاعب كنز لنا وللمنتخب.. والجميع في إيطاليا خبراء نفسيين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سيتي: يتبقى 6 أسابيع لـ برناردو سيلفا مع الفريق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم أونانا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر 4 ساعة | الدوري المصري
Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية 4 ساعة | Gamers
كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات 4 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
