مؤتمر مدرب العراق: مجموعة الموت؟ سنحاول مفاجأة العالم

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 13:30

كتب : FilGoal

جراهام أرنولد - مدرب العراق

يثق الأسترالي جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق في قدرات فريقه رغم الوقوع في مجموعة صعبة بكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي.

وفاز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية ضمن نهائي الملحق العالمي.

وقال جراهام أرنولد مدرب العراق في مؤتمر صحفي: "مجموعة الموت؟ كمنتخب عراقي، ليس لدينا ما نخسره. سنلعب ضد فرنسا، والنرويج، والسنغال، ثلاثة فرق رائعة. لذا دعونا نذهب إلى هناك ونقدم كل ما لدينا، ونحاول مفاجأة العالم بنتيجة وأداء استثنائيين".

وأضاف "يجب أن تذهب إلى هذا المحفل العالمي بعقلية الفوز،وليس بعقلية الخسارة. ومن الرائع حقا أننا تأهلنا إلى نهائيات كأس العالم".

وشدد مدرب العراق "اللعب ضد أسماء مثل مبابي أو هالاند مع النرويج، وغيرهم من اللاعبين بهذا الطراز. التواجد في نفس الملعب معهم واللعب في مباراة بكأس العالم هو شرف كبير. نكن الاحترام لهؤلاء اللاعبين ولما يقدمونه، ولكن في الوقت نفسه، سننزل إلى أرض الملعب لمحاولة الفوز".

وسيلعب العراق في المجموعة التاسعةرفقة كل من: فرنسا – السنغال – النرويج.

