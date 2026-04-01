رئيس نابولي: تقليص الدوري الإيطالي إلى 16 فريقا حل لإنقاذ المنتخب

اقترح أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي تقليص عدد فرق الدوري الإيطالي، عقب فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم.

وودع منتخب إيطاليا التصفيات بعد الخسارة أمام البوسنة بركلات الترجيح في الملحق النهائي.

وقال دي لاورينتيس عبر صحيفة توتو ميركاتو: "أتحدث عن هذا الأمر منذ سنوات، عدد المباريات الكبير يدمر اللاعبين".

وأضاف "يجب تقليص الدوري إلى 16 فريقا بدلا من 20، وإلغاء البطولات غير الضرورية، لمنح اللاعبين راحة أكبر".

وأوضح "بهذه الطريقة سيكون هناك وقت كافٍ لإعداد المنتخب الوطني بشكل أفضل".

وتابع "علينا أيضا التفكير هل أسلوب اللعب الحالي في إيطاليا مناسب لمنافسة باقي المنتخبات".

وأكمل "كرة القدم الإيطالية تعاني من جمود منذ سنوات، ولا يوجد تغيير حقيقي".

وطالب رئيس نابولي بتعويض الأندية قائلا: "يجب تعويض الأندية عن استدعاء لاعبيها للمنتخبات، مع توفير تأمين كامل ضد الإصابات".

وعن مستقبل الاتحاد، اختتم تصريحاته "شخص مثل جيوفاني مالاجو يمكنه تقديم الإضافة، وإذا بدأ العمل معه سنعود أقوى خلال سنوات قليلة".

وحسم منتخب البوسنة والهرسك تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب إقصاء إيطاليا بالملحق الأوروبي.

وتغلب منتخب البوسنة والهرسك على إيطاليا بركلات الترجيح 4-1 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويتأهل منتخب البوسنة والهرسك إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه عقب نسخة 2014.

ويستمر غياب منتخب إيطاليا عن المشاركة في كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

وكانت آخر مشاركة لمنتخب إيطاليا في نسخة 2014 بالبرازيل، وودع وقتها الأتزوري من دور المجموعات.

وتتجمد مشاركات إيطاليا في كأس العالم عند 18 مشاركة آخرها 2014.

وبذلك يطول الغياب لـ 16 عاما على الأقل حتى نسخة 2030 المقبلة.

ومنذ التتويج بنسخة 2006 لعب منتخب إيطاليا نسختين على التوالي في كأس العالم وودع من دور المجموعات بـ 2010 و2014.

وغاب منتخب إيطاليا عن نسختي 2018 و2022 بعد الفشل في التأهل من التصفيات أيضا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم 4 مرات آخرهم في نسخة 2006.