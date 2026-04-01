ليكيب: رينار يقترب من الانفصال عن المنتخب السعودي

ذكرت جريدة ليكيب أن الفرنسي هيرفي رينار يستعد لترك منصبه كمدرب للمنتخب السعودي قبل كأس العالم 2026.

وتعرض المنتخب السعودي لهزيمتين وديتين خلال توقف مارس الدولي، الأولى على يد مصر برباعية نظيفة في جدة، والثانية أمام صربيا في بلجراد بنتيجة 2-1، وسط انتقادات كثيرة لرينار.

وأوضح التقرير أن قرار المغادرة جاء بناء على رغبة رينار على الرغم من محاولة الاتحاد السعودي لكرة القدم إثناءه عن القرار.

وأضاف التقرير أن رينار اتخذ القرار بعد الخسارة أمام منتخب مصر برباعية نظيفة في جدة.

الاتحاد السعودي يكشف حقيقة إقالة رينار

ولفت التقرير إلى أن رينار يمتعض من كثرة اللاعبين الذين لا يجدون دقائق لعب كافية مع أنديتهم، بسبب كثرة المحترفين في الدوري السعودي.

وذلك مقارنةً بفترته السابقة، مما أثر ذلك على رتم فريقه الحالي، وسرعة وصول افكاره، بالاضافة الى اختلاف عدد كبير من العناصر التي قادها الى مونديال 2022 في قطر، حسب ما نقلته جريدة الرياضية السعودية.

قبل يومين، ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن مواجهة السعودية ضد صربيا يوم الثلاثاء قد تطيح بهيرفي رينار من تدريب المنتخب السعودي.

وأوضح التقرير أن كل الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبل رينار مع الأخضر من حيث الاستمرار على رأس الجهاز الفني أو إنهاء عقده.

رغم ضعف الاحتمالات بشأن الخيار الثاني نظراً لضيق الوقت وتبقي قرابة شهرين ونصف من انطلاق كأس العالم، وفقا للتقرير.

ومنذ عودة الفرنسي هيرفي رينار إلى منصبه مجدداً في نوفمبر 2024 لعب الأخضر تحت قيادته 27 مواجهة، واللافت أن المنتخب سجل 27 هدفاً بينما تلقت شباكه 230 هدفاً.

أما الأرقام الخاصة بالفوز والخسارة فقد بدت متقاربة بانتصاره في عشر مباريات وخسارته 11 وتعادله في 6 مواجهات، لكنه يظل رقماً متواضعاً جداً عند النظر للمنتخبات التي قابلها الأخضر في مسيرته مع رينار.

الخسارة أمام منتخب مصر بنتيجة ثقيلة رسمت الكثير من علامات الاستفهام حول المظهر العام للمنتخب والهوية التي سيظهر عليها في المونديال المقبل، خاصة وأن الأخضر سيواجه منتخبات قوية وثقيلة فنية مثل إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.