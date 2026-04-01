إنفانتينو للعراق: إنجاز التأهل لكأس العالم سيلهم جيلا جديدا في بلدكم

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

العراق ضد بوليفيا - ملحق كأس العالم

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالة تهنئة إلى العراق عقب نجاحه في التأهل لكأس العالم.

وتأهل منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم بعد مرور 40 عاما على مشاركته الأولى والأخيرة بالمحفل العالمي.

وقال إنفانتينو عبر حسابه على إنستجرام: "يا له من إنجاز رائع للعراق. مبروك لحجز مكانكم في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986، والثانية بشكل عام".

بعد تأهل العراق التاريخي.. جميع مجموعات كأس العالم 2026 أيمن حسين: أهدي التأهل للشعب العراقي.. ولم نكن بحاجة للتحفيز العربي الثامن.. العراق يفوز على بوليفيا ويتأهل لكأس العالم بعد 40 عاما

وأضاف "نحن سعداء بعودتكم إلى أكبر مسرح في كرة القدم، حيث إن فخركم وإصراركم وموهبتكم الكروية ستتألق بلا شك".

وتابع "أنا متأكد من أن هذا الإنجاز سيلهم جيلاً جديدًا من لاعبي كرة القدم والمشجعين في العراق".

وأتم "نأمل أن تستمتعوا بكل دقيقة من البطولة، ونتطلع لرؤيتكم في كأس العالم 2026، ألف مبروك.. بالتوفيق.. نراكم قريبًا".

وفاز منتخب العراق على بوليفيا 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدين مونتيري المكسيكية ضمن نهائي الملحق العالمي.

وسجل علي الحمادي، وأيمن حسين هدفي منتخب العراق.

وبذلك أكمل العراق عقد المنتخبات الـ48 المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما خطف البطاقة الأخيرة.

وبذلك تأهلت منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية والبوسنة والهرسك والتشيك وتركيا والسويد من الملحق.

وبات المنتخب العراقي ثامن المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد كل من: مصر - السعودية - المغرب - تونس - الجزائر - الأردن - قطر.

