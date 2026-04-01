منافس مصر - بلجيكا تتعادل مع المكسيك إيجابيا

الأربعاء، 01 أبريل 2026 - 11:44

كتب : FilGoal

بلجيكا ضد المكسيك - مباراة ودية

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بلجيكا ضد المكسيك تحضيرا لكاس العالم 2026.

وتعادل منتخبا المكسيك وبلجيكا 1-1 في مباراة ودية أقيمت صباح الأربعاء.

وسيطرت المكسيك على الكرة في الشوط الأول وتقدمت في الدقيقة 19 عندما سجل خورخي سانشيز هدفا رائعا.

أخبار متعلقة:
وردت بلجيكا مباشرة مع بداية الشوط الثاني، عندما استغل دودي لوكيباكيو ثغرة في دفاع المكسيك، وسدد كرة قوية من مسافة بعيدة ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 46.

ويتواجد منتخب بلجيكا رفقة منتخب مصر وكذلك إيران ونيوزيلاندا ضمن المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.

فيما يتواجد منتخب المكسيك ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات: جنوب إفريقيا-التشيك - قطر.

وتأتي المجموعات كاملة في كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

منتخب مصر منتخب بلجيكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526309/منافس-مصر-بلجيكا-تتعادل-مع-المكسيك-إيجابيا